Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной инициативы «Таза Қазақстан» и в честь Дня спорта в столице провели экологическую акцию «Тәні саудың жаны сау», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Экоакцию организовали партия Respublica совместно с акиматом города и движением «Жасыл ел».

Так, члены партии, молодёжного крыла Respublica Jastary и сообщества ReWomen пробежали по маршруту в лесополосе и собрали мусор.

«Для нас важно не только говорить о сохранении экологии, но и самим быть примером бережного к ней отношения. Плоггинг - это экологическое движение, при котором бег сочетается со сбором мусора, таким образом объединяя спорт, командный дух и заботу о будущем — именно так мы хотим менять нашу страну к лучшему», - отметил руководитель Центрального аппарата партии Respublica Жанат Искаков.

Организаторы считают, что плоггинг станет значимым вкладом в достижение целей акции «Таза Қазақстан» и в формирование экологически ответственного общества.