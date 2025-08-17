Таза Қазақстан: экоакцию в День спорта провели в Астане

Таза Казахстан
154

Организаторы считают, что плоггинг станет значимым вкладом в достижение целей акции и в формирование экологически ответственного общества, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной инициативы «Таза Қазақстан» и в честь Дня спорта в столице провели экологическую акцию «Тәні саудың жаны сау», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Экоакцию организовали партия Respublica совместно с акиматом города и движением «Жасыл ел».

Так, члены партии, молодёжного крыла  Respublica Jastary и сообщества ReWomen пробежали по маршруту в лесополосе и собрали мусор.

«Для нас важно не только говорить о сохранении экологии, но и самим быть примером бережного к ней отношения. Плоггинг - это экологическое движение, при котором бег сочетается со сбором мусора, таким образом объединяя спорт, командный дух и заботу о будущем — именно так мы хотим менять нашу страну к лучшему», - отметил руководитель Центрального аппарата партии Respublica Жанат Искаков.

Организаторы считают, что плоггинг станет значимым вкладом в достижение целей акции «Таза Қазақстан» и в формирование экологически ответственного общества.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Сегодня – День спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Завтра - День пограничника
Юрий Мельниченко: Кроме первого места для меня другого не существовало
В Мангистау впервые прошел фестиваль шубата «Ақ Мая Fest»
Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026
Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным
Наводнение в Пакистане: Токаев выразил соболезнования
Казахстан показал лучший результат в истории на XII Всемирных играх
Таза Қазақстан: экоакцию в День спорта провели в Астане
Казахстан принял участие в Южно-Китайской книжной ярмарке
Именитые столичные спортсмены поздравили казахстанцев с Днём спорта
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
День строителя
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
Лидер Казахстана поздравил Ильхама Алиева с мирным урегулированием конфликта с Арменией
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Президент поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Операцию на открытом сердце впервые провели в области Улытау
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан

Читайте также

Тазабек поддержал акцию «Таза Қазақстан» на чемпионате мира…
В Актау обсудили влияние климатических изменений на экосист…
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
«Таза Казахстан»: дайвер из Актау очистил дно Каспия от мус…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]