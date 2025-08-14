Сегодня в Астане в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan проходит первый чемпионат мира Cism по қазақ күресі среди военнослужащих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

Среди посетителей мероприятия - гигантская кукла Тазабек. Он призывает поддерживать чистоту и пропагандирует экологическую акцию среди горожан.

Символ акции «Таза Қазақстан» стал настоящей звездой спортивного состязания, астанчане обнимают Тазабека, фотографируют и с особым энтузиазмом поддерживают инициативу.

Прибывшие в Астану граждане Пакистана, ОАЭ, Туниса, России, Италии, Турции, Марокко, Молдовы, Индии, Кыргызстана, Монголии, Китая, Бразилии, Таиланда, Узбекистана, Таджикистана, Камеруна, Ганы, Эфиопии, Венесуэлы, Ирана также горячо приветствуют Тазабека.

Эко-герой активно участвовал и в других в крупных мероприятиях, которые ранее проходили в Астане. Главная цель Тазабека - поддержание чистоты в общественных местах, пропаганда экоакции.