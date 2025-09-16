фото предоставлено организаторами

В новом Послании Президента народу Казахстана обозначен ряд важнейших стратегических задач, касающихся самого широкого спектра тем и направлений, – это прио­ритеты социально-экономического роста, цифровизация, модернизация экономики, развитие человеческого капитала, решение экологических проблем, укрепление гражданской идентичности и многое другое. Их решение зависит не только от государственного сектора, но и от каждого казахстанца. Общественные объединения, НПО, неравнодушные граждане должны понять и принять свою роль в происходящих процессах.

Именно этой теме было посвящено заседание круглого стола, организованное Гражданским альянсом Казахстана. Участие в обсуждении, проходившем в онлайн- и офлайн-форматах, приняли представители центральных и местных госорганов, представительной власти, руководители ведущих неправительственных организаций и региональных гражданских альянсов.

– Глава государства в своем Послании поставил четкие задачи, ключевые из которых отражены уже в самом названии документа – «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Как подчеркнул Президент, в течение буквально ближайших трех лет Казахстан должен стать цифровым государством. Цифровая трансформация должна способствовать становлению нашего государства как одной из развитых современных стран мира. Эта задача нам по плечу, и представители гражданского общества могут и должны внести свой вклад в ее решение, – подчеркнула президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

В ходе обсуждения участники встречи поднимали самые разные вопросы, затронутые Главой государства в Послании, но самое большое внимание уделили именно цифровой трансформации, которая действительно затрагивает фактически все сферы жизни.

Руководитель Комитета цифровизации Общественного совета Восточно-Казахстанской области Болатбек Закимов, в частности, поднял важный вопрос о необходимости устранения цифрового неравенства и обеспечения равного доступа к Интернету всех граждан страны, от чего напрямую зависит успешная реализация стратегии Президента по превращению Казахстана в цифровое государство. На данный момент, по его словам, в отдаленных районах качество связи пока оставляет желать лучшего, и это не позволяет гражданам в полной мере пользоваться всеми благами цифровизации.

Председатель правления некоммерческой организации Technowomen Азиза Шужеева также обратила внимание, что Послание-2025 было самым цифровым по содержанию и поставленным задачам. В этом контексте она отметила важность изменения подходов в деятельности непосредственно гражданского сектора.

– Действительно, сегодня доступ к Интернету означает для людей доступ ко многим госуслугам, к возможностям для обучения, работы, – отметила она. – В нашей стране достаточно хорошо развивается сектор GovTech, то есть инновации широко применяются в системе государственного управления. У нас очень сильный FinTech – технологии в области финансов и банковского сектора, мы все их видим и ими пользуемся. Неплохо идет развитие сектора EdTech – осуществляется технологическая модернизация образовательного сектора. Но гражданский сектор прак­тически не оцифрован, наши неправительственные организации очень мало применяют цифровые решения, – обратила внимание Азиза Шужеева.

В рамках реализации Послания она предложила под эгидой Гражданского альянса Казахстана сформулировать повестку цифровой модернизации для сектора НПО – SocialTech, а также уделить особое внимание повышению компетенций сотрудников неправительственных, общественных организаций в области применения ИИ, цифровых решений. Это, по мнению спикера, поможет в повышении эффективности деятельности, масштабировании важных социальных проектов и будет способствовать более широкому вовлечению людей в гражданскую активность.

Дискуссия проходила в формате живого обмена мнениями, что позволило участникам не только обсудить прио­ритетные задачи, но и предложить практические шаги. Итогом встречи стало формирование рекомендаций, которые лягут в основу конкретных проектов по реализации инициатив, обозначенных в Послании Президента, послужат дальнейшему укреплению диалога между властью и обществом.