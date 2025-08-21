Важнейшим направлением модернизации является внедрение современных цифровых решений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
В рамках исполнения поручений Главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта.
Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои.
«В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно. В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознаёт показания счетчиков», – сказал Е. Аккенженов.