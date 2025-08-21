Важнейшим направлением модернизации является внедрение современных цифровых решений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта.

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои.