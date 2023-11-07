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Тело последнего горняка подняли на поверхность шахты имени Костенко, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

"6 ноября в 20:00 на шахте имени Костенко найдено и поднято на поверхность тело 46-го погибшего шахтера. Необходимые экспертизы проведены. В поисковых работах были задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военнизированных аварийно-спасательных служб", – сообщили в акимате.

Отмечается, что поисковые работы велись в круглосуточном режиме.

Тело уже опознали. Как проинформировали в акимате, погибшим оказался Прокудин Александр Валерьевич, горнорабочий очистного забоя.

Напомним, 28 октября в 02:36 на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси.

В момент аварии в смене находилось 252 шахтера; погибли 46 горняков.

В день трагедии президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия.

На пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Также он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".