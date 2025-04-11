В Наурызбайском районном суде г. Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении администратора паблика, обвиняемого в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (ч. 1 ст. 174 УК), сообщает Kazpravda.kz

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Судом установлено, что подсудимый, являясь администратором Instagram-паблика с аудиторией более 34 тысяч человек, разместил пост, который сопровождался музыкальной композицией с текстом содержащим грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса.

«Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан», - говорится в тексте приговора.

Вина подсудимого была подтверждена материалами дела, включая заключение судебной психолого-филологической экспертизы, протоколами допросов и вещественными доказательствами. В ходе разбирательства гражданин Темирлан Енсебек свою вину не признал.

По итогам судебного заседания, исследования материалов уголовного дела, а также позиций сторон, высказанных в судебных прениях, суд признал подсудимого виновным в совершении данного деяния.

Санкция ч.1 ст.174 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При вынесении решения судом учитывалось, что подсудимый ранее не был судим, но при этом, не раскаялся в своем противоправном деянии.

Таким образом, суд назначил подсудимому Темирлану Енсебеку наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.



Приговор суда не вступил в законную силу.