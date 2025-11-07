фото Игоря Бургандинова

Все зависит от рынка

Второй день крупнейшего в Цент­ральной Азии профессионального мероприятия для специалистов медиасферы стартовал с панельной сессии на тему «Стриминговые платформы: рынок, контент, монетизация. На что надеются игроки?»

Как уверяют знатоки отрасли, можно уверенно говорить: онлайн-платформы – не просто альтернатива телевидению, это целые экосистемы со своими правилами и тенденциями, развитие которых в значительной мере подстегнула пандемия. Из разряда «третьего окна» стриминговые сервисы стали главными площадками как для аудитории, так и для производителей контента, и это отчетливо видно по западным странам, где продакшн уже все меньше работает на кинотеатры и все больше – для стриминговых каналов, потому что именно эти платформы стали основной моделью монетизации контента.

По мнению генерального директора UNI-Q Анар Жунусовой, благодаря тому, что в Казахстан массово заходят не только зарубежные стриминговые платформы, но и активно развиваются свои, мы можем смело говорить, что казахстанский стриминговый рынок стал одним из самых мощных в Центральной Азии. Причем, и это особо радует, казахстанский контент продолжает укреплять позиции – растет и его количество, и качество, что подтверждается интересом аудитории. Отечественный контент с успехом расходится по зарубежью: например, из снятых почти 140 кино­картин (за 2024 и 2025 годы) 73 были выложены на российских стриминговых платформах.

Руководитель платформы Birge TV Ирина Царева при этом считает, что у казахстанских платформ свой уникальный путь развития.

– Мы радеем за бесплатную популяризацию именно отечественного контента и именно на государственном языке, потому что четко прослеживается все более возрас­тающий интерес к продукции на казахском языке, – поделилась глава медиа, говоря, в частности, о Birge TV.

Но когда речь идет о развитии креативной экономики, большой и важный вопрос – это монетизация. По статистике, в Казахстане чуть более 9 млн человек считаются экономически активным населением, то есть это те, кто теоретически способен оплатить подписку. Однако устойчивой привычки платить за контент в Интернете пока не сформировалось – большинство пользователей все еще ищут в Сети бесплатные «альтернативы».

– Во-первых, мы сами должны научиться создавать классный и востребованный контент. Во-вторых, мы должны научить людей платить за него. Подписка не стоит каких-то немыслимых денег. Мы прекрасно понимаем, что при наших затратах, стараниях окупаемость придет не в первый год. А потому наша платформа, например, снимает еще и кино, понимая, что это дополнительный заработок. И сейчас лично для нас стоит задача продавать наш контент за рубеж – там предлагают совсем иные суммы. Это значит, что казахстанский продукт действительно интересен, – уверена Анар Жунусова.

Продюсер и CEO дистрибьюторской компании Movie Service Анна Дармодехина так же уверена: у аудитории в Интернете нужно формировать привычку платить за контент, создавая для этого определенные условия.

– Все зарубежные коллеги говорят одно: чем больше будет стриминговых платных каналов в стране, тем больше люди будут привыкать за эту услугу платить. Потому что конкуренция – это не только про качественный контент, но и про обретение своей аудитории, которая готова отдавать деньги. Стриминговые платформы со временем сработают против пиратства: удобный доступ к качественному контенту за адекватные деньги поможет людям оценить преимущества цивилизованного отношения к потреблению медийного контента, – считает Анна Дармодехина.

В целом, как отмечали участники сессии, проблема «пиратства» актуальная для любой страны. И в решении этого вопроса важно участие как государства, так и крупных игроков рынка.

Контент-директор отечественной онлайн-платформы ТВ+ Сандугаш Рахимжанова считает, что здесь важна также информационно-просветительская работа с потенциальной аудиторией. Нужно рассказывать о том, как создается контент для стриминговых платформ, как они работают, показывать ценность предлагаемого продукта, делать сервисы удобными.

– Только когда люди будут понимать, что мы можем предложить и как это все работает, тогда и будет сформирована культура потребления. Возможно, требовать от государства поддержки в этом вопросе и не нужно: давайте сами создавать, продвигать, учиться и учить. Объединившись, мы сможем добиться большего, а это повлияет на ценовую политику, дистрибуцию, – обратилась спикер к коллегам.

Что именно могут предложить отечественные стриминговые платформы – вопрос, пожалуй, самый главный. Даже, можно сказать, национальной важности, во всяком случае, в этом уверена глава Birge TV. Ориентируясь на предпочтения пользователей своей платформы, Ирина Царева пришла к выводу: зрители истос­ковались по позитиву.

– Как только у нас в библиотеке на платформе появляется что-то легкое, развлекательное, зрители буквально бегут смотреть те же комедии. Я призываю настраивать людей на позитив, потому что давайте не будем забывать: мы отвечаем за формирование мировоззрения наших граждан, за их сознание, и это важнейшая часть нашей профессии, – подчеркнула руководитель платформы.

Завершилась дискуссия в оптимистичном ключе: стриминговые платформы – это прекрасный инструмент, позволяющий познакомить мир с нашей страной, культурой. Дальнейший их успех кроется исключительно в успешном развитии рынка, которое зависит от усилий всех участников.

Кризис доверия и как его преодолеть

Темой следующей сессии стал кризис доверия и его влияние на сферу коммуникаций. Обсуждали эту непростую, но важную тему представители пресс-служб госорганов, медиаменеджеры, специалисты по коммуникациям частных структур. Они делились своим опытом по выстраиванию диалога с гражданами, противодействию манипулятивной или откровенно недостоверной информации, работы с негативом в социальных сетях.

Как рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев, работники правоохранительных структур по долгу службы часто взаимодействуют с гражданами в непростых ситуациях, и поэтому умение грамотно выстраивать коммуникацию, доносить информацию для них критически важно. Люди должны доверять служителям закона – от этого напрямую зависит эффективность работы.

По словам Шынгыса Алекешева, в МВД действуют несколько прог­рамм, обучающих сотрудников, как нужно работать с населением, со СМИ, как адекватно и правдиво, без ненужных трактовок доносить информацию. И это работает: статистика говорит, что доверие населения к стражам порядка действительно растет. При этом ведомство не церемонится с провокаторами и ведет решительную работу с фейками: только в этом году привлечены к административной ответственнос­ти за распространение ложной информации 64 человека, на 14 заведены уголовные дела.

– Сформировать полное доверие – это работа не на день-два, на это уходят годы. Мы не ставим целью всех поголовно влюбить в полицию, но мы должны заручиться доверием людей, подарить им уверенность в собственной безо­пасности, – заключил Шынгыс Алекешев.

Дал спикер и полезный лайф­хак: если у вас есть сомнения, в том числе в достоверности фото, то можно через приложение Z.AI проверить реальность картинки или факта. Облегчите жизнь и себе, и правоохранительным органам.

О вопросе недоверия рассуждал и официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров. Он отметил: этот кризис привычен для любой страны – мало где есть полное доверие к государственным институтам, банкам. Как представитель внешнеполитического ведомства он сделал акцент и на важности выстраивания доверия в международных отношениях. И здесь у Казахстана есть безусловные успехи.

– За 30 лет наша страна привлекла 474 миллиарда долларов инвестиций. Вкладывали бы мировые компании свои капиталы в нашу экономику, не будь с их стороны доверия к нашей стране? – задал вопрос Айбек Смадия­ров. – А много­численные саммиты, мирные переговоры, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, на которые приезжают главы государств и правительств со всего мира, – разве это не говорит о большом доверии других стран к Казахстану на самом высоком политическом уровне?

Официальный представитель МИД уверен: доверие стало настоя­щей медиаценностью. А еще это ежедневный труд, предсказуемость и постоянство, что Казахстан и демонстрирует в рамках своей много­векторной внешней политики.

На доверии держится и туристская отрасль. В прошлом году Казахстан посетили около 14 млн зарубежных гостей, оставивших в стране 2,6 млрд долларов. Это ли не показатель доверия? Дабы продолжить стимулировать эти потоки, по мнению официального представителя МИД, надо и дальше формировать повестку доверия и привлекательности, а также повышать узнаваемость Казахстана за рубежом. В это уже вносят огромный вклад наши звезды, такие как, например, Димаш и Иманбек. Но работу в этом направлении надо проводить постоянно.

Также в течение дня прошли закрытые питчинги, тематические мастер-классы и панельная сессия профессионального сообщества специалистов в области PR и медиа. Участникам были представлены мастер-классы бюро Euronews в Казахстане «Трансформация телевидения в цифровую эпоху», Телерадиокомплекса Президента РК «Документальное кино: новые подходы и форматы», а также прак­тическая сессия «Как работать с источниками информации в эпоху ИИ».