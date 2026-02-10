Поступившие в Конституционную комиссию предложения были тщательно изучены, и в проект Основного закона внесены дополнительные нормы. Об этом на 11-м заседании Комиссии по конституционным реформам сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«В статье 8 проекта Конституции было указано, что признаются и равным образом защищаются две формы собственности – государственная и частная. Во многих предложениях отмечалось, что данная норма не охватывает все формы собственности. В этой связи пункт 1 указанной статьи был изложен в следующей редакции: «В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии и обеспечивается их равная защита», – пояснил спикер.

В пункте 2 статьи 14 проекта указано, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми. Многие граждане и эксперты предложили усилить данную норму, дополнив ее положением о том, что права и свободы человека определяют содержание и применение законодательства Республики Казахстан.

С учетом этих предложений пункт был сформулирован следующим образом:

«Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми, а содержание и применение действующего права Республики Казахстан определяются в соответствии с ними».

«В пункте 3 статьи 14 указано, что гражданин Республики Казахстан имеет права и обязанности, вытекающие из его гражданства. Гражданство выражает конституционно-правовую связь человека с государством. Следовательно, граждане Республики Казахстан обладают полным объемом прав, свобод и обязанностей, установленных Конституцией, и равны перед законом. Также был уточнен пункт 5 данной статьи. В новой редакции закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и гуманистические основы общества», – отметил он.

Кроме того, учтены предложения сделать механизм роспуска Курултая более гибким и нацеленным на поиск компромисса. Таким образом, формулировка «распускает» была заменена на «вправе распустить».

«В проекте Конституции, опубликованном для всенародного обсуждения, данные полномочия Главы государства были закреплены в императивной форме. В настоящее время предлагается изложить данные полномочия в диспозитивной форме и закрепить их как право Главы государства. Соответствующие изменения внесены в подпункты 2), 4) и 8) статьи 46, пункт 1 статьи 57, а также пункты 1 и 2 статьи 62», – разъяснил член Комиссии.

Одновременно в указанных конституционных нормах устанавливаются ограничения на роспуск Курултая. Курултай не может быть распущен в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев срока полномочий Президента, в течение одного года после предыдущего роспуска, а также в случаях, предусмотренных статьи 51 Конституции.