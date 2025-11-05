Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают синоптики, в погоде на территории Казахстана началась настоящая перестройка – теплые дни уступают место зимней стуже.

- Быстрая смена барических образований приносит с собой большие колебания температуры воздуха. Вот и в ближайшие дни холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы РК. А на смену ему быстро движется циклон, который хоть и сохранит осадки, но принесет с собой потепление – в северных и восточных регионах температура воздуха повысится до 3 мороза - 2 тепла, - рассказали в метеослужбе.

А вот жителей южных регионов порадуют теплые воздушные массы, которые обусловят прекращение осадков, а уже 8 ноября столбики термометров в дневные часы зафиксируют 10-15 градусов тепла, добавили в Казгидромете.