Тепло сменит морозы в Казахстане

Погода
106

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают синоптики, в погоде на территории Казахстана началась настоящая перестройка – теплые дни уступают место зимней стуже.

- Быстрая смена барических образований приносит с собой большие колебания температуры воздуха. Вот и в ближайшие дни холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы РК. А на смену ему быстро движется циклон, который хоть и сохранит осадки, но принесет с собой потепление – в северных и восточных регионах температура воздуха повысится до 3 мороза - 2 тепла, - рассказали в метеослужбе.

А вот жителей южных регионов порадуют теплые воздушные массы, которые обусловят прекращение осадков, а уже 8 ноября столбики термометров в дневные часы зафиксируют 10-15 градусов тепла, добавили в Казгидромете.

#погода #Казгидромет #прогноз

Популярное

Все
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Уникальные манускрипты представили в столице
В отдаленном селе появилась новая школа
Мир, где умеют мечтать и летать
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
Самокаты: где и как кататься
В основе – принцип прозрачности
Мясо, приправы и ничего лишнего
Услышать крик о помощи
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Почти 60 грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь
Метель накроет Казахстан
Жителей ЗКО просят временно отказаться от дальних поездок и…
Первое дыхание зимы: метель, гололед и резкое похолодание о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]