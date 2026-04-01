В отношении собственника приняты административные меры
В Управлении градостроительного контроля сообщили, что этаж ресторана по проспекту Сейфуллина, д. 574/5, был возведен незаконно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
Как уточняется, в результате внеплановой проверки объекта было установлено, что строительство надстройки к нежилому помещению на террасе общей площадью 165 кв. м проведено без разрешительной документации.
«В отношении собственника приняты административные меры, после чего был подан иск в Бостандыкский районный суд. Решением суда первой инстанции исковые требования управления на снос удовлетворены. Постановлением Алматинского городского суда 16 июля 2025 года решение оставлено без изменений. Во исполнение решения суда этаж ресторана демонтирован собственником самостоятельно», – сказано в информации.