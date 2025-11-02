В современном мире терроризм - одна из наиболее серьезных и опасных проблем, с которой сталкивается общество. Он угрожает безопасности большинства стран и влечет за собой значительные политические, экономические и моральные потери. Жертвами терроризма могут стать как целые государства, так и отдельные люди, независимо от их гражданства или местонахождения.
В целях недопущения подстрекательства к деструктивным религиозным течениям в учебных заведениях Приаралья регулярно проводится разъяснительная работа с подрастающей молодежью.
Специалисты-теологи Центра изучения проблем религии областного управления по делам религий посетили ряд учреждений среднего образования города и встретились со школьниками. В десяти школах областного центра они провели информационно-познавательные беседы с юношами и девушками, во время которых было рассказано о важности современного образования, национальных ценностях и традициях, уважении к старшим и секуляризме.
Как сообщил специалист-теолог Центра Бактияр Оспанов, главная цель – помочь молодежи избежать чуждых национальным традициям и истории религиозных течений.
- Молодежь должна понимать, что религиозный экстремизм ничего общего с самой религией не имеет, а терроризм – одна из серьезнейших глобальных проблем человечества, - поделился Бактияр Оспанов. - Мы разъяснили, что современная молодежь должна уважать родителей и, главным образом, посвящать себя образованию и науке. Только образованная, интеллектуально развитая и профессионально подготовленная молодежь может обеспечить достойное будущее нашей страны.