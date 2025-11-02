В современном мире терроризм - одна из наиболее серьезных и опасных проблем, с которой сталкивается общество. Он угрожает безопасности большинства стран и влечет за собой значительные политические, экономические и моральные потери. Жертвами терроризма могут стать как целые государства, так и отдельные люди, независимо от их гражданства или местонахождения.

Фото: Еркин Байназаров

В целях недопущения подстрекательства к деструктивным религиозным течениям в учебных заведениях Приаралья регулярно проводится разъяснительная работа с подрастающей молодежью.

Специалисты-теологи Центра изучения проблем религии областного управления по делам религий посетили ряд учреждений среднего образования города и встретились со школьниками. В десяти школах областного центра они провели информационно-познавательные беседы с юношами и девушками, во время которых было рассказано о важности современного образования, национальных ценностях и традициях, уважении к старшим и секуляризме.

Как сообщил специалист-теолог Центра Бактияр Оспанов, главная цель – помочь молодежи избежать чуждых национальным традициям и истории религиозных течений.