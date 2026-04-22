Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион волонтеров

Широкая общественная кампания направлена на повышение экологической осведомленности и гражданской ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, это движение объединило почти миллион волонтеров, которые являются настоящими патриотами Казахстана. Их бескорыстное служение свидетельствует о том, насколько они заботятся о своей стране и о ее будущем.

«Мы приветствуем и полностью поддерживаем решение ООН объявить 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития», - сказал Глава государства.

В новой Конституции страны движение добровольцев заняло достойное место, и теперь поддержка волонтеров является обязанностью государства.

«Этот год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Очевидно, что успешное решение экологических проблем невозможно без ИИ. Искусственный интеллект открывает новые возможности для защиты природных ресурсов и совершенствования экологического управления. Поэтому мы готовы поддержать создание Региональной цифровой экосистемы», - подчеркнул Президент.

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Услышать голос Земли
Серебряный финал в Ордосе
Стартует пляжная Азиада
Триумфальный Кубок Победы
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Бразильский старт
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Жемчужины края
Не отреагировать, а предупредить
Выстроить систему водной безопасности
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Президент: Время рапортовать об успехах прошло, настало вре…
Первые консультации по созданию Международной водной органи…
Казахстан планирует довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном

