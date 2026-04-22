Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион волонтеров

Широкая общественная кампания направлена на повышение экологической осведомленности и гражданской ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, это движение объединило почти миллион волонтеров, которые являются настоящими патриотами Казахстана. Их бескорыстное служение свидетельствует о том, насколько они заботятся о своей стране и о ее будущем.

«Мы приветствуем и полностью поддерживаем решение ООН объявить 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития», - сказал Глава государства.

В новой Конституции страны движение добровольцев заняло достойное место, и теперь поддержка волонтеров является обязанностью государства.