Токаев и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент
По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Собеседники с большим удовлетворением отметили поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Отдельно Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.

Премьер-министр Израиля назвал этот шаг смелым и дальновидным, подчеркнув его важное значение в деле укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Достигнута договоренность поддерживать активные контакты, в том числе с целью организации визитов на высшем уровне.

#Касым-Жомарт Токаев #Израиль #Биньямин Нетаньяху

