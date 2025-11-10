Это будет государственный визит

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.