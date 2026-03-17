Дихан Қамзабекұлы получил высокую госнаграду за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка

На торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, Касым-Жомарт Токаев наградил ряд граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В числе награжденных оказался генеральный директор ТОО Қазақ газеттерi Дихан Қамзабекұлы, который в качестве члена Конституционной комиссии принимал самое активное участие в ее работе.

На церемонии награждения Президент отдельно выразил искреннюю признательность всем членам Конституционной комиссии.

«Хочу отдельно отметить плодотворную деятельность Конституционной комиссии. Члены комиссии проделали масштабную и эффективную работу, которая убедительно продемонстрировала значимость взаимного доверия и партнерства между государством и обществом», - отметил Касым-Жомарт Токаев.