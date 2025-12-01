Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ланки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.