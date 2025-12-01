Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ланки
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Шри-Ланки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.