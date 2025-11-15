Токаев направил телеграмму соболезнования семье лауреата Государственной премии Куляш Ахметовой
80
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающейся поэтессы, лауреата орденов «Құрмет» и «Парасат» Куляш Ахметовой в связи с ее кончиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Куляш Ахметовой, прошедшей достойный жизненный путь и оставившей богатое литературное наследие, никогда не будут забыты", – говорится в телеграмме.