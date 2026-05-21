Наша культура является неотъемлемой частью тюркской цивилизации - Токаев

Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году в рамках празднования Наурыза в священном Туркестане он выступил с важной инициативой – включить орден Qoja Ahmet Yassaui в перечень государственных наград. Данная награда призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана.

- На прошлой неделе я впервые вручил эту высокую награду Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а два дня назад – бывшему Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Особо хотел бы отметить, что госпожа Азуле в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности приняла деятельное участие в ряде важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры, – подытожил Глава государства.

Также Президент сообщил, что сегодня вручит ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства.