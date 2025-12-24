Глава государства напомнил об ответственности министров

Президент
315

И вместе с тем отметил, что правоохранители не имеют права вмешиваться в их деятельность необоснованно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев заметил, что некоторые министры не хотят подписывать документы и специально, чтобы избежать этого, уходят на больничный, сообщает Kazpravda.kz 

"У нас некоторые министры говорят: "не буду подписывать и все", заболевают, уезжают в командировки, подставляют своего зама. Тогда как нам развиваться? Если вы опасаетесь преследования правоохранительных органов, тогда сразу и скажите: кого опасаетесь, чего опасаетесь?  Поправим правоохранительные органы – за воспрепятствование деятельности правительства. Запросто. А воспрепятствование деятельности правительства – это преступление государственного значения. Непозволительно правоохранительным органам вмешиваться в деятельность министерств без оснований", – сказал Токаев.

#Токаев #замечание #министры

