Токаев обсудил перспективы сотрудничества с премьер-министром Италии

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент Казахстана провел переговоры с председателем Совета Министров Италии Джорджей Мелони, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Джорджу Мелони за оказанный теплый прием на итальянской земле. Как он отметил, Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи.

"Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", – сказал он.

По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около 15 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. На сегодня в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.

В свою очередь председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с РК.

"Мы рассматриваем Ваш визит как прекрасную возможность для дальнейшего укрепления казахско-итальянских отношений", – сказала премьер-министр.

В ходе встречи особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

"Уверен, что сегодняшние переговоры ознаменуют новый этап в наших двусторонних отношениях и откроют хорошую возможность для поиска перспективных направлений сотрудничества", – подытожил президент.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли Совместное заявление.

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