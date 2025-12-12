Об этом Глава государства заявил на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания «бесшовной» транспортной системы», - отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, наша страна активно участвует в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов.
«Совместными усилиями мы, в конечном счете, сможем на взаимовыгодных условиях сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всей Евразии в тесном сотрудничестве с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и другими заинтересованными странами», – подчеркнул Глава государства.