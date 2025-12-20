Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Отдельно хочу отметить исключительную важность сотрудничества в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. Японские инновации широко известны своим качеством, надежностью и высоким уровнем технологичности. Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai. В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий. В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

Таким образом, по его словам, в Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.