В Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, передает Kazpravda.kz
"Отдельно хочу отметить исключительную важность сотрудничества в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. Японские инновации широко известны своим качеством, надежностью и высоким уровнем технологичности. Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai. В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий. В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".
Таким образом, по его словам, в Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.
"В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в области искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией. Предлагаем разместить эту платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Аlem.ai, обладающих необходимой инфраструктурой и международной экосистемой", - сказал Токаев.