Токаев поддержал Токийскую инициативу по развитию партнерства в области ИИ со странами ЦА

Искусственный интеллект
51

В Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Отдельно хочу отметить исключительную важность сотрудничества в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. Японские инновации широко известны своим качеством, надежностью и высоким уровнем технологичности. Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai. В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий. В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

Таким образом, по его словам, в Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

"В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в области искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией. Предлагаем разместить эту платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Аlem.ai, обладающих необходимой инфраструктурой и международной экосистемой", - сказал Токаев.

#Япония #Центральная Азия #ИИ

Популярное

Все
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Зовет в горы Актас
«Барыс» поймал победную волну
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Алматы – центр креативной индустрии
Инвестиции, бизнес-проекты и новые возможности
В чем сила Павлодарского Прииртышья
С прицелом на экспорт
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Важный выбор студентов
Тепло и свет дарящие
Эволюция представительной власти
От диалога к ответственности
Хранители памяти в цифровую эпоху
Наше единство – в многообразии
Задел на будущее
KEGOC: надежность, модернизация и цифровое будущее национальной энергосистемы
Накануне праздника Президент Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников энергетической отрасли государственными наградами
Здесь делают чистую воду
Конструктивная дипломатия Казахстана
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершен второй этап строительства проспекта
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Руками к надежде
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Читайте также

Time назвал человеком года создателей искусственного интелл…
Китайский стартап поставил рекорд в роботостроении
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанн…
Президент поручил завершить интеграцию eGovBusiness с Цифро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]