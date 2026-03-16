Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

Как подчеркнул Президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.

Глава государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.

Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.

Популярное

Все
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
15 марта – День Конституции
По пути реформ
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
На участки шли целыми семьями
Для активной социализации созданы все условия
Важен каждый голос
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Диалог в режиме нон-стоп
Причастность к судьбе страны
Вдвойне особенный день
Голос поколения
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Духовная идентичность казахского народа
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
Добрые дела меняют судьбы
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Бег от истории или от себя?
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу…
15 марта – День Конституции
Президент провел брифинг для представителей СМИ
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референ…

