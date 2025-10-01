Выступая на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, Президент Касым-Жомарт Токаев важным приоритетом назвал создание цифровых профилей обучающихся, сообщает Kazpravda.kz
– Они будут фиксировать академическую успеваемость, сильные стороны и достижения, помогая оптимизировать университетские программы и сократить время обучения. Более того, на основе цифрового профиля ИИ может построить систему профориентации. Учащимся следует предлагать траектории обучения, факультативные курсы и проекты, соответствующие их способностям и потенциалу. Это поможет заранее выявить будущих инженеров, исследователей, врачей, учителей и предпринимателей, что даст возможность каждому реализовать свой потенциал и найти достойное место в жизни. Поручаю Правительству создать национальную систему цифровых профилей учащихся, интегрированную с новым Университетом искусственного интеллекта, – заявил Глава государства.
Президент указал на важность применения искусственного интеллекта с целью автоматизации рутинных задач педагогов.
– Алгоритмы способны генерировать индивидуальные задания и подготовительные тесты, проверять ответы, ускоряя обратную связь с учащимися. Такое технологическое решение существенно облегчает работу учителей, позволяя им сосредоточиться на главном – наставничестве. Однако важно помнить: никакие технологии не заменят эмпатию и направляющую роль учителя. Человеческая связь между педагогом и учеником должна оставаться основой образования. Поэтому при внедрении ИИ в образовательный процесс Правительство должно руководствоваться принципом максимального освобождения от рутинной нагрузки, а также создавать условия для учителей, – добавил Глава государства.