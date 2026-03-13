Куратором и координатором данного процесса должно стать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Фото: пресс-служба Президента РК

В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по реализации проекта Digital Qazaqstan, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил Президент, стратегия Digital Qazaqstan призвана служить интересам всего народа. При этом, по его мнению, существует ряд актуальных вопросов, требующих оперативного решения.

– Необходимо обеспечить ускоренную цифровизацию деятельности государственного аппарата. В настоящее время более 90% государственных услуг переведены в онлайн-формат. Межведомственные информационные системы не интегрированы в сквозные процессы. В приоритете должны быть скорость и качество на всех этапах. Как я уже говорил, нужно, чтобы бегали данные, а не люди, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что в стратегии Digital Qazaqstan необходимо сделать акцент на кардинальной перестройке внутренних процессов и устранении избыточных согласований.

– Цифровизация и бюрократия «несовместимы» как «лед и пламень». Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала. Зачем забивать «гвозди микроскопом»?! Современное цифровое государство обязано быть адаптивным к искусственному интеллекту, легко ориентироваться в массиве больших данных. Вы специалисты в этой новой, сложной сфере, во всяком случае, таковыми называетесь. Вам и карты в руки. Нам нужны результаты. Я постоянно читаю новости, касающиеся ИИ, он так стремительно развивается, что становится тревожно за цифровое будущее Казахстана. Мне кажется, что идет замедление всего процесса, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу обеспечить глубокую трансформацию госаппарата. Куратором и координатором данного процесса должно стать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Как подчеркнул Глава государства, ведомство до конца года должно показать пример и первым перейти на новый формат взаимодействия с гражданами, бизнесом и государственными органами.

Президент обратил внимание на необходимость дальнейшей реализации программы AI-Sana и поставил задачу достигнуть конкретных результатов в ее реализации.