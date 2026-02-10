По его словам, сложилась такая негативная тенденция: ведется очень интенсивная работа в ходе подготовки переговоров на высшем уровне, однако по их завершении вся последующая активность сводится на нет
Выступая на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о бумажной волоките и затягивании процессов в госорганах, сообщает Kazpravda.kz
- Особого внимания требует исполнение инвестиционных договоренностей, достигнутых мною в ходе зарубежных визитов и встреч с инвесторами. Общая стоимость коммерческих соглашений только в прошлом году составила около 75 млрд долларов. Затягивание реализации и срыв подписанных соглашений недопустимы. Ответственность за выполнение этой работы возлагается и на Администрацию Президента.
Откровенно говоря, у нас сложилась такая негативная тенденция: ведется очень интенсивная работа в ходе подготовки переговоров на высшем уровне, однако по их завершении вся последующая активность сводится на нет. Пора прекратить практику бесконечных межведомственных согласований. Правительство просило самостоятельности и получило ее. Теперь на практике надо правильно использовать полученные возможности, - заявил Токаев.
Каждый подписанный документ должен быть качественно и заблаговременно проработан, иметь четкие сроки с контролем исполнения. Первые руководители будут нести персональную ответственность за конечный результат, подчеркнул Президент.
- Государство обязано полностью выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами. Именно так формируется деловая репутация и доверие к стране. Правительству следует сфокусироваться на повышении инвестиционного потенциала нашей страны, развитии конкурентных преимуществ Казахстана, - добавил Глава государства.