Выступая на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о бумажной волоките и затягивании процессов в госорганах, сообщает Kazpravda.kz

- Особого внимания требует исполнение инвестиционных договоренностей, достигнутых мною в ходе зарубежных визитов и встреч с инвесторами. Общая стоимость коммерческих соглашений только в прошлом году составила около 75 млрд долларов. Затягивание реализации и срыв подписанных соглашений недопустимы. Ответственность за выполнение этой работы возлагается и на Администрацию Президента.

Откровенно говоря, у нас сложилась такая негативная тенденция: ведется очень интенсивная работа в ходе подготовки переговоров на высшем уровне, однако по их завершении вся последующая активность сводится на нет. Пора прекратить практику бесконечных межведомственных согласований. Правительство просило самостоятельности и получило ее. Теперь на практике надо правильно использовать полученные возможности, - заявил Токаев.