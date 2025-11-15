Токаев поздравил Аббаса и его соотечественников с Днем независимости Палестины
Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Палестины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своей телеграмме президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу – благополучия.