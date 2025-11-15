Фото: Акорда

В своей телеграмме президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу – благополучия.