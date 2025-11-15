Токаев поздравил Аббаса и его соотечественников с Днем независимости Палестины

Президент
110

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Палестины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своей телеграмме президент отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из важных партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление страны и обеспечение светлого будущего для ее народа.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а палестинскому народу – благополучия.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Палестина #День независимости #Махмуд Аббас

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Сегодня – День бурильщика
В зоосаде Бурабая – пополнение
Объединяя природу, спорт и досуг
Родом из детства
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
За честность и прозрачность
Свои чипсы и картофель фри
Земельные приоритеты нефтяной области
Земля помнит добрые руки
Звезды помогут выбрать профессию
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Пока живу – надеюсь
Казахстан – в тройке лидеров
Аккорды памяти
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
Чипсы из нарынкольской картошки
В СКО ограничено движение транспорта
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Президент наградил работников аграрного сектора Казахстана
«Парадоксальная ситуация»: Президент указал на нехватку спе…
Токаев поручил провести интеграцию информационных систем АПК
«Эту практику надо прекращать»: Токаев – об увлечении разра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]