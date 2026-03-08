Фото: Акорда

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!



Этот замечательный праздник олицетворяет наше особо трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Женщины – это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины.



На ваших плечах лежит множество забот, и далеко не всегда «женских». Но, несмотря ни на какие сложности, женщины неизменно остаются воплощением мудрости, обаяния, стойкости, решительности, ответственности, надежности. Вы обладаете удивительной способностью менять жизнь к лучшему, превращать сумерки в рассвет, делать невозможное реальностью и даже останавливать войны, утверждая мир. В этом кроется главный секрет и природная суть женского начала.



Не будет преувеличением отметить, что женщина – душа нации. Именно вы закладываете основы мировоззрения подрастающего поколения, прививаете им поведенческую культуру, взращиваете патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям.



История хранит легенды о славных дочерях Великой степи. Их мудрость, героизм, самоотверженность веками живут в памяти народа. Нынешнее поколение женщин продолжает традицию беззаветного служения Родине в школах и университетах, больницах и лабораториях, государственных учреждениях и общественных организациях, искусстве и бизнесе, а также на предприятиях, фермах, в воинских частях и многих других сферах жизнедеятельности государства.



Казахстан вступил на путь масштабной модернизации, которая определит судьбу народа на многие годы вперед. Сердцевина проекта Новой Народной Конституции – Независимость, суверенитет, территориальная целостность государства, а также интересы и права граждан.



Вынесенный на референдум проект Основного Закона призван усилить защиту материнства и детства, институт брака и семьи. Проект Конституции направлен на повышение благосостояния народа, утверждение в обществе принципов законопослушания, бережного отношения к природе, справедливости, трудолюбия, ответственного и созидательного патриотизма.



Убежден, что честность, знания, энергия наших прекрасных женщин будут способствовать построению Справедливого, Прогрессивного Казахстана.



Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!