Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Князя Альбера II и народ Монако с Национальным днем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своей телеграмме Глава государства отметил, что Княжество Монако уверенно укрепляет свой авторитет на международной арене, сохраняет и приумножает уникальное культурное наследие, а также служит для всего мира моделью устойчивого развития, ответственного финансового управления и защиты окружающей среды.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на прочных узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться во благо народов наших стран.

Глава государства пожелал Князю Альберу II и всем его соотечественникам процветания и благополучия.