Токаев поздравил Премьер-министра Пакистана с Днем независимости

Президент
139

Глава государства поздравил Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев направил Премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Исламской Республики Пакистан.

– Ваша прекрасная страна, добившаяся впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, занимает достойное место в Азии и на мировой арене. Уверен, что Пакистан и впредь будет неуклонно двигаться по пути построения процветающего и устойчивого общества, – говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан как ключевого партнера в регионе, и выразил готовность к дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества во благо двух народов.

 

#Токаев #поздравление #Пакистан #День независимости #Шахбаз Шариф

