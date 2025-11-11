Токаев поздравил Президента и народ Польши с Днем Независимости

Президент
70

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Польши, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кароля Навроцкого с национальным праздником Республики Польша – Днем независимости.

В своем послании Президент отметил, что Казахстан рассматривает Польшу как важного партнера в Европейском Союзе и Восточной Европе и высоко ценит динамичное развитие сотрудничества между двумя странами. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние контакты будут последовательно укрепляться, наполняясь новым содержанием и практическими результатами.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Навроцкому успехов в его ответственной деятельности, а дружественному польскому народу – благополучия и процветания.

#Токаев #праздник #поздравление #Польша

