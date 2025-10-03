Токаев поздравил Президента и народ Республики Корея

Президент
90

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея. Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем этой страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент отметил динамичное укрепление многоплановых связей между Казахстаном и Южной Кореей, подтвердив приверженность совместным усилиям по дальнейшему развитию и углублению расширенного стратегического партнерства во благо двух народов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Республики Корея – благополучия и процветания.

#Токаев #праздник #поздравление #Корея

