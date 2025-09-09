Токаев поздравил Президента и народ Таджикистана с Днем Независимости

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Таджикистана

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Исходя из коренных интересов наших народов, опираясь на традиции многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Таджикистан выстроили отношения подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, наша совместная работа будет и далее способствовать реализации огромного потенциала казахско-таджикского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального и международного сотрудничества», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону новых успехов в его ответственной деятельности, а братскому таджикскому народу – благополучия и процветания.

