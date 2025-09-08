Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Северная Македония, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Гордану Сильяновску-Давкову с национальным праздником – Днем независимости.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Республикой Северная Македония, которая считается одним из надежных партнеров Казахстана на Балканском полуострове, будет и впредь развиваться в духе традиционной дружбы и взаимопонимания.