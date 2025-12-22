Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ли Чжэ Мёну по случаю его дня рождения.

В своем послании Президент Казахстана отметил, что Республика Корея является надежным партнером нашей страны в Азии. Подчеркнута значимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в целях реализации его существенного потенциала.

Он подтвердил готовность совместными усилиями вывести расширенное стратегическое партнерство на качественно новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов на его ответственном посту, а корейскому народу – благополучия и процветания.