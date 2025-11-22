По словам президента страны, мероприятия такого масштаба укрепляют единство и служат широкому продвижению общих ценностей, передает Kazpravda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star, сообщает Акорда.
"Уважаемые участники Silk Way Star!
Поздравляю вас с завершением престижного международного музыкального конкурса!
Silk Way Star – это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами", - сказал президент Казахстана.
Проект, отметил он, стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран.
"Мероприятия такого масштаба укрепляют наше единство и служат широкому продвижению общих ценностей. Выражаю искреннюю признательность медиакорпорации China Media Group за значительный вклад в успешную реализацию данного проекта.
Благодарю талантливых участников из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи!
Каждый из вас продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал симпатии миллионов зрителей!
Уверен, в будущем вам покорятся новые вершины!
Желаю вам благополучия и успехов!" – подчеркнул глава государства.