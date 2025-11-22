По словам президента страны, мероприятия такого масштаба укрепляют единство и служат широкому продвижению общих ценностей, передает Kazpravda.kz

Фото: Jibek Joly

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star, сообщает Акорда.

"Уважаемые участники Silk Way Star! Поздравляю вас с завершением престижного международного музыкального конкурса! Silk Way Star – это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами", - сказал президент Казахстана.

Проект, отметил он, стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран.