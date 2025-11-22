Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star

По словам президента страны, мероприятия такого масштаба укрепляют единство и служат широкому продвижению общих ценностей, передает Kazpravda.kz

Фото: Jibek Joly

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star, сообщает Акорда.

"Уважаемые участники Silk Way Star!

Поздравляю вас с завершением престижного международного музыкального конкурса!

Silk Way Star – это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами", - сказал президент Казахстана.

Проект, отметил он, стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран.

"Мероприятия такого масштаба укрепляют наше единство и служат широкому продвижению общих ценностей. Выражаю искреннюю признательность медиакорпорации China Media Group за значительный вклад в успешную реализацию данного проекта.

Благодарю талантливых участников из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи!

Каждый из вас продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал симпатии миллионов зрителей!

Уверен, в будущем вам покорятся новые вершины!

Желаю вам благополучия и успехов!" – подчеркнул глава государства.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Silk Way Star

