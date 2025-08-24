Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с национальным праздником Украины – Днем независимости и пожелал украинскому народу мира и благополучия.

24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины и образование современного государства.

Напомним, две недели назад президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидеру Казахстана. В телефонном разговоре Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.