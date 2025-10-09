Токаев предложил Путину создание совместных кластеров глубокой переработки зерна

По мнению Главы государства, большие перспективы для совместной деятельности открываются в сельском хозяйстве Казахстана и России, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком зерна. Казахстан по этому показателю тоже входит в группу мировых лидеров. Учитывая огромный потенциал в этой сфере, Глава государства предложил рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна. Это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Убежден, мы должны исходить из стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль, при этом, не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках. В целом, синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества», – сказал он на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе.

Еще одним приоритетным направлением Касым-Жомарт Токаев считает укрепление транспортно-логистических связей.

Для Казахстана взаимодействие с Россией стратегически важно. В силу географического фактора Казахстан в состоянии обеспечить устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга в качестве центрального звена евразийской транспортно-логистической сети. Россия же – это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки. Поэтому сотрудничество с Россией в транспортно-логистической сфере – это дело повышенной стратегической важности.

По территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. За последние 15 лет в целях комплексной модернизации отрасли туда направлено свыше 35 млрд долларов. В результате Казахстан получил устойчивый рост объемов перевозок. Железнодорожный транзит грузов из России в Центральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26%, превысив 30 млн тонн.

«При этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50%. Более того, поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в 3 раза, достигнув свыше 5 млн тонн», – заявил Президент.

