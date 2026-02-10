По его словам, прежде всего, надо правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить
Выступая на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости строительства еще одного НПЗ, сообщает Kazpravda.kz
- Говоря об импортозависимости страны, нельзя не отметить сложную ситуацию в нефтяной отрасли. В Казахстане добывается около 100 млн тонн нефти в год, но из них наша страна перерабатывает только 18 млн тонн. Как следствие, будучи нефтедобывающей страной, мы из года в год испытываем дефицит дизельного топлива, существенная зависимость от импорта у нас по авиационному керосину. Поэтому с учетом растущего спроса на топливо необходимо ускорить модернизацию действующих НПЗ. Это позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно (с 18,4 млн тонн до 27,4 млн тонн). Это данные министерства, - сказал Президент.
Правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ. Прежде всего, надо правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить, подчеркнул он.
- Для реализации проекта (если это произойдет) понадобится привлечь частных инвесторов. Сегодня осуществлять такие проекты исключительно за государственные деньги крайне нерационально, - добавил Касым-Жомарт Токаев.