Выступая на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости строительства еще одного НПЗ, сообщает Kazpravda.kz

- Говоря об импортозависимости страны, нельзя не отметить сложную ситуацию в нефтяной отрасли. В Казахстане добывается около 100 млн тонн нефти в год, но из них наша страна перерабатывает только 18 млн тонн. Как следствие, будучи нефтедобывающей страной, мы из года в год испытываем дефицит дизельного топлива, существенная зависимость от импорта у нас по авиационному керосину. Поэтому с учетом растущего спроса на топливо необходимо ускорить модернизацию действующих НПЗ. Это позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно (с 18,4 млн тонн до 27,4 млн тонн). Это данные министерства, - сказал Президент.