Глава государства по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.



Президента нашей страны встретили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица. Были исполнены национальные гимны двух государств.