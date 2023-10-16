Токаев прибыл с официальным визитом в Китай

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту Пекина главу государства встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

В ходе двухдневного официального визита президент Казахстана проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытия бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.

Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.