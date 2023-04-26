Токаев примет участие в XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана

Об этом сообщила пресс-служба президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент РК примет участие в XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Завтра глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», - проинформировала пресс-служба Акорды.

Напомним, 24 апреля президент заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии ассамблеи. В завершении встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.