Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщил Алибек Жамауов, учитывая растущее потребление газа и необходимость расширения объема газоперерабатывающих мощностей, основной акцент был сделан на геологоразведке и капитальном строительстве. В приоритете также было расширение газовой инфраструктуры, включая газификацию Астаны и агломерации.

Президент был проинформирован, что в прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек, подключено 112 населенных пунктов.

Одним из значимых событий в 2025 году стало завершение строительства газопровода Талдыкорган – Ушарал с опережением срока на 1 год и 4 месяца. Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%.

Отдельно было доложено о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров в год.

Во исполнение поручений Главы государства по развитию ресурсной базы газовой сферы ведутся работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области, введено в эксплуатацию месторождение Барханная в составе Амангельдинской группы.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о внедрении цифровых решений. В рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных.

По итогам встречи Президент поручил принять меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.