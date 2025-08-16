Токаев приветствует переговоры США и России по урегулированию конфликта в Украине
Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня лидеры США и России провели переговоры на Аляске.