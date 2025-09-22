Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке

Президент,США
192

Президент Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Рабочий визит Президента в Нью-Йорк начался со встречи с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли.

Также Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака и провел встречу с руководством Смитсоновского института.

Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев выступит на Общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, запланированы переговоры Президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.

#переговоры #Токаев #Нью-Йорк

