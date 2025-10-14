Токаев провел телефонный разговор с Путиным
99
В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.
Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.