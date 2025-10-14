В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.

Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.