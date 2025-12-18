Токаев встретился с казахстанским сумоистом Ерсином Балтагулом в Токио

В Токио состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула. Получив образование в Японии, борец уже 10 лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.

Президент также отметил, что в ходе сегодняшней аудиенции у Императора Нарухито разговор зашел и о достижениях казахстанского борца.

Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.

 

