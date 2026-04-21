Токаев выделил успех монгольской певицы в Казахстане как важный символ культурного сближения

Президент Казахстана сообщил, что в ходе переговоров поднимались вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей.

Глава государства отметил, что Казахстан ежегодно выделяет образовательные гранты гражданам Монголии.

«Мы готовы увеличить количество грантов и содействовать в подготовке необходимых кадров. В этом году в Монголии планируется провести образовательную ярмарку Study in Kazakhstan. Кроме того, мы предложили учредить филиал одного из ведущих казахстанских университетов в Улан-Баторе. Помимо этого, достигнута договоренность о расширении взаимодействия в рамках соглашений о городах-побратимах. Несомненно, данные меры внесут свою лепту в укрепление уз дружбы, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Считаю важным продолжить работу в этом направлении», – заявил Глава государства.