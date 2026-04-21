Токаев выделил успех монгольской певицы в Казахстане как важный символ культурного сближения

Дана Аменова
специальный корреспондент

Совместный брифинг для представителей СМИ провели президенты Казахстана и Монголии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана сообщил, что в ходе переговоров поднимались вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей.

«В 2025 году на международном вокальном конкурсе Silk Way Star в Астане победила монгольская певица Мишель, чье творчество покорило сердца зрителей. Несомненно, подобные проекты способствуют углублению многовековых духовных связей между двумя странами. Также имеются хорошие перспективы для наращивания научно-образовательных контактов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан ежегодно выделяет образовательные гранты гражданам Монголии.

«Мы готовы увеличить количество грантов и содействовать в подготовке необходимых кадров. В этом году в Монголии планируется провести образовательную ярмарку Study in Kazakhstan. Кроме того, мы предложили учредить филиал одного из ведущих казахстанских университетов в Улан-Баторе. Помимо этого, достигнута договоренность о расширении взаимодействия в рамках соглашений о городах-побратимах. Несомненно, данные меры внесут свою лепту в укрепление уз дружбы, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Считаю важным продолжить работу в этом направлении», – заявил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, нынешний государственный визит лидера Монголии в Казахстан проходит весьма плодотворно.

«Мы разделяем схожие позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повести. Экологический саммит, который состоится завтра, является ярким тому подтверждением. Казахстан уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Монголией. Наши страны неизменно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, что наглядно отражает взаимное доверие и стратегический характер нашего партнерства. Я высоко ценю это», – подытожил свое выступление Президент.

#Токаев #сотрудничество #Монголия #певица

