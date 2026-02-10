Фото: Акорда

Как он отметил, в конечном счете, суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина.

- И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения. Считаю нужным усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: «Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда». Полагаю, есть смысл добавить, что и «выселение из жилища» иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым, - сказал Глава государства.

По словам Президента, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции.