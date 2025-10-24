Глава государства в своем выступлении затронул тему принятия нового Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам Касым-Жомарта Токаева, в последнее время к нему поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса.

«Я дал конкретные поручения Премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства. Для того, чтобы налоговая реформа не сказалась на самочувствии бизнеса, Правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями. Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями», - отметил Президент.

Как подчеркнул Глава государства, только общими усилиями государства, бизнеса, всего общества удастся построить Справедливый Казахстан.